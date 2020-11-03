В столице Австрии после теракта этой ночью проходит масштабная спецоперация

Центр города полностью перекрыт, нападавших ищут около 250 спецназовцев, сообщил глава полиции общественной безопасности Франц Руф. По его словам, расследование ведут криминальная полиция и контрразведка. Власти призывают жителей не покидать свои дома.
По данным полиции, накануне вечером неизвестные открыли стрельбу рядом с синагогой и еще в пяти местах. По последним данным, погибали два человека, 15 получили ранения, среди них один полицейский. Один из нападавших был застрелен силовиками. Местное телевидение сообщило, что четверо подозреваемых были задержаны, но в МВД это не подтвердили.
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Центр города полностью перекрыт, нападавших ищут около 250 спецназовцев, сообщил глава полиции общественной безопасности Франц Руф. По его словам, расследование ведут криминальная полиция и контрразведка. Власти призывают жителей не покидать свои дома.