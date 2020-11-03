Парламент Перу инициировал начало процедуры импичмента президента Мартина Вискарры.

Решение поддержали 60 законодателей, 40 высказались против и 18 воздержались, говорится в аккаунте законодательного органа в «Твиттере». Начало обсуждения вопроса об отстранении главы государства и голосование назначены на 9 ноября. Президента подозревают в коррупции.