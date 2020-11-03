Премьер-министр Армении раскритиковал Израиль за поставку Азербайджану боевых беспилотников

Никол Пашинян отметил, что Израиль может сам столкнуться с растущими амбициями Анкары, которая, по его словам, стремится возродить Османскую империю. В интервью газете израильской газете «Джерузалем пост» Пашинян сказал, что Армения не может принять гуманитарную помощь от Иерусалима и предложил направить ее наемникам и террористам. Армения неоднократно обвиняла Турцию в использовании боевиков из Сирии в конфликте в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана. В Баку это отрицают
2020-11-03T03:14:07+03:00
2020-11-03T03:14:07+03:00
https://echo.msk.ru/news/2735512-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:14, 03 ноября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ В Барнауле будут судить граждан, которые демонстративно отказались надевать маски в трамвае Группа людей вошла в вагон и в ответ на требование кондуктора надеть маски категорически отказались. Вагоновожатый заблокировал двери и вызвал полицию, за что получил в свой адрес потоки оскорблений и угроз…
Четыре дня до выборов в США: страна готовится к насильственным протестам Самая очевидная угроза — это атака на избирательные участки, и к этому их тоже публично призвал Дональд Трамп, заявив, что его сторонники должны «пойти на избирательные участки и наблюдать очень внимательно» — за тем, чтобы у него, видимо, не украли голоса…