Премьер-министр Армении раскритиковал Израиль за поставку Азербайджану боевых беспилотников

Никол Пашинян отметил, что Израиль может сам столкнуться с растущими амбициями Анкары, которая, по его словам, стремится возродить Османскую империю. В интервью газете израильской газете «Джерузалем пост» Пашинян сказал, что Армения не может принять гуманитарную помощь от Иерусалима и предложил направить ее наемникам и террористам. Армения неоднократно обвиняла Турцию в использовании боевиков из Сирии в конфликте в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана. В Баку это отрицают