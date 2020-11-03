Суды в США отказались удовлетворить требования Республиканской партии относительно подсчета голосов

Как передает телеканал CNN, в штате Невада республиканцы добивались приостановки обработки избирательных бюллетеней, полученных по почте, из-за возможных фальсификаций. В Техасе был подан иск с требованием признать недействительными почти 130 тысяч бюллетеней из-за голосования под навесами, а не в помещении. В США сегодня состоятся всеобщие выборы – изберут президента, вице-президента, всех членов Палаты представителей, треть Сената и 11 губернаторов. Досрочно проголосовали уже 95 миллионов американцев.