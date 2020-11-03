Ресторанные сети Москвы намерены присоединиться к системе регистрации посетителей

Среди них «Макдоналдс», «Шоколадница», «IL Патио», «Планета суши», «Теремок», «Грабли», «Чайхона» и другие, сообщают издания РБК и «Коммерсант». С 19 октября столичные власти обязали ночные заведения регистрировать посетителей по номерам их телефонов. В мэрии говорят, что в случае положительного теста на коронавирус, люди, которые были с заразившимся человеком в одном помещении, будут об этом оповещены, чтобы они могли сдать тест на коронавирус.