В столице Австрии произошел теракт — в последний день перед новым карантином

На улицы из-за предстоящих ограничений накануне вышло много людей, отметил глава МВД Карл Нехаммер. Полиция Вены сообщила, что вечером нападавшие открыли огонь возле синагоги и еще в пяти разных местах. По данным полиции, были убиты два человека, в том числе один из нападавших. Мэр Вены Михаэль Людвиг сообщил, что ранены 15 человек, из них семь серьезно пострадали. Канцлер Себастьян Курц заявил, что террористы были хорошо вооружены и подготовлены и что поиски нападавших продолжаются. Полиция призывает жителей Вены не покидать дома.

Соболезнования в связи с терактом выразили многие европейские политики, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон и британский премьер-министр Борис Джонсон. В России о соболезнованиях написала в «Фейсбуке» официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Тем временем, с этого дня в Австрии вступают в силу новые ограничения из-за коронавируса. В частности, рестораны могут работать только на доставку блюд. Жителям с 20 часов до 6 утра запретили выходить на улицу для частных встреч – в это время разрешается идти только на работу, прогулку или в магазин.