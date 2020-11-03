Французское издание Le Parisien пишет, что футбольный чемпионат Европы в 2021 году может полностью пройти в России

Французское издание Le Parisien пишет, что футбольный чемпионат Европы, перенесенный на 2021 год, может полностью пройти в России. Во всяком случае, источники газеты говорят, что о такой возможности размышляют в Союзе европейских футбольных ассоциаций. Из-за пандемии турнир, который должен был состояться в этом году, перенесли на следующий, но формат пока не поменяли. На данный момент матчи запланированы в 12 странах. Что вряд ли будет возможно из-за карантинных ограничений, опасаются в УЕФА.