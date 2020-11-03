В Афганистане сегодня объявлен траур по жертвам атаки боевиков на университет Кабула. Погибли не менее 19 человек, 22 были ранены, сообщил местный телеканал Tolo news. Группа вооруженных людей накануне утром проникла на территорию юридического факультета и устроила там стрельбу и несколько взрывов. В МВД сообщили, что спустя 6 часов после начала атаки были убиты трое боевиков.