Граждане США сегодня в 59-й раз выберут президента страны. За этот пост борются 74-летний действующий лидер Дональд Трамп и 77-летний кандидат от демократов Джо Байден. Также сегодня должны быть избраны все члены Палаты представителей, треть Сената и губернаторы 11 штатов. Более 95 миллионов американцев уже проголосовали досрочно. Ожидается, что итоги выборов объявят завтра утром.