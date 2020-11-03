Мэр Вены подтвердил, что в результате атак со стрельбой пострадали 15 человек, из них семь серьезно

Мэр Вены Михаэль Людвиг подтвердил, что в результате атак со стрельбой пострадали 15 человек, из них семь серьезно. Полиция австрийской столицы сообщила, что нападавшие открыли огонь в шести разных местах, в том числе возле синагоги. По данным полиции, один человек был убит, среди раненых полицейский, один из нападавших был застрелен.

Местное ТВ сообщило, что четверо террористов задержаны на центральной площади Грабен недалеко от синагоги, но глава МВД этого не подтвердил. Всего преступников может быть семь. Полиция призывает людей не пользоваться общественным транспортом и не выходить из дома.

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее нападение в Вене терактом и заявил, что террористам не удастся запугать общество. Австрия будет защищать свободу и демократию всеми способами, заявил президент Австрии Александер Ван дер Беллен

