Полиция задержала четырёх террористов в центре Вены

Полиция Вены задержала четырех террористов на центральной площади Грабен, передает телеканал OE24. Телеканал в прямом эфире показывал кадры задержания. Террористы, одинаково одетые в белые брюки, стояли с поднятыми вверх руками. Площадь Грабен расположена недалеко от синагоги, у которой изначально велась стрельба.