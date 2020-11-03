Власти Словакии решили тестировать на коронавирус тех, кто въезжает в страну. Тесты будут проводить со следующего понедельника на границе, причем ряд КПП будет закрыт. Об этом сообщает Словацкое радио со ссылкой на премьер-министра Игоря Матовича. От теста будут освобождены те, кто предъявит справку о негативных результатах тестов на коронавирус. Со вчерашнего дня такая справка нужна для передвижения по стране. Власти организовали бесплатное тестирование. Тех, кто от него отказался, обязали не выходить из дома без крайней необходимости.