Власти Словакии решили тестировать на коронавирус тех, кто въезжает в страну. Тесты будут проводить со следующего понедельника на границе, причем ряд КПП будет закрыт. Об этом сообщает Словацкое радио со ссылкой на премьер-министра Игоря Матовича. От теста будут освобождены те, кто предъявит справку о негативных результатах тестов на коронавирус. Со вчерашнего дня такая справка нужна для передвижения по стране. Власти организовали бесплатное тестирование. Тех, кто от него отказался, обязали не выходить из дома без крайней необходимости.
2020-11-03T01:03:40+03:00
2020-11-03T01:03:40+03:00
https://echo.msk.ru/news/2735494-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:03, 03 ноября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ В Барнауле будут судить граждан, которые демонстративно отказались надевать маски в трамвае Группа людей вошла в вагон и в ответ на требование кондуктора надеть маски категорически отказались. Вагоновожатый заблокировал двери и вызвал полицию, за что получил в свой адрес потоки оскорблений и угроз…
Четыре дня до выборов в США: страна готовится к насильственным протестам Самая очевидная угроза — это атака на избирательные участки, и к этому их тоже публично призвал Дональд Трамп, заявив, что его сторонники должны «пойти на избирательные участки и наблюдать очень внимательно» — за тем, чтобы у него, видимо, не украли голоса…