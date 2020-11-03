Министерство промышленности и торговли предлагает запретить госзакупки медицинских масок за рубежом. Опубликован проект постановления правительства. В пояснительной записке говорится, что это мера поддержки отечественных производителей, которые не могут продать 140 миллионов масок, они лежат на складах, передает «Интерфакс».
2020-11-03T01:02:37+03:00
2020-11-03T01:02:37+03:00
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01:02, 03 ноября 2020
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