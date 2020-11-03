Полиция Вены сообщила, что нападавшие открыли вечером стрельбу возле синагоги и еще в пяти разных местах. Подтверждена гибель одного человека, несколько ранены, включая полицейского. Один подозреваемый был застрелен полицией, говорится в «Твиттере» правоохранительных органов столицы Австрии.

До этого были сообщения, что жертвами атаки, по неофициальным сведениям, стали 7 человек. Газета Kurier отмечает, что информацию о захвате заложников в отеле «Хилтон» в полиции назвали слухами в соцсетях. В Вене ведется операция по поиску нападавших, над городом барражируют вертолеты. Власти призвали жителей не выходить на улицу.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство канцлера, в спецоперации задействовали военных, они взяли под охрану столичные объекты. Глава МВД Австрии назвал атаку терактом.