В Московской области задержали подозреваемого в убийстве предпринимателя Владимира Маругова

Бизнесмена нашли мертвым прошлой ночью.

Следственный комитет и полиция совместными усилиями задержали одного из вероятных убийц Владимира Маругова, сейчас правоохранительные органы устанавливают личность предполагаемого соучастника преступления. Об этом объявила официальный представитель подмосковного главка СК Ольга Врадий.

В свою очередь «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает, что подозреваемый отрицает свою причастность к преступлению. Имя этого человека не уточняется. Собеседник агентства сказал, что задержанный — выходец из Казахстана, и что он находится в близких отношениях с бывшей женой убитого предпринимателя.

Владимир Маругов погиб в ночь на понедельник. Неизвестные проникли в дом бизнесмена в подмосковном городе Истре, связали, а затем застрелили его из арбалета. О произошедшем следственные органы узнали от супруги убитого, которой удалось освободиться и сбежать.

Владимир Маругов владел несколькими предприятиями. Самое большое из них — колбасный завод «Мясная империя».