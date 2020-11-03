Z Архив новостей новости
5 3 6 1986
00:03, 03 ноября 2020

По предварительным данным, семь человек погибли в результате теракта в центре Вены

О том, что это была террористическая атака, объявил глава МВД Австрии. Он призвал людей оставаться дома. Сайт BFM.ru со ссылкой на местные СМИ сообщает, что произошла массированная атака сразу на несколько объектов: неизвестные напали на синагогу, рестораны и еврейский центр. Стрельба велась из автоматического оружия. Австрийское издание Kronen Zeitung пишет, что один из преступников покончил с собой, предположительно подорвав себя, остальные могут быть в бегах. Сколько именно человек участвовало в атаке, пока не известно. По данным австрийского агентства печати, один из нападавших задержан. Как минимум одного преступника зафиксировали камеры наблюдения – на этом человеке балаклава, в руках у него автомат.

Полиция сообщает, что есть раненые. Точные цифры пока не приводятся.

Австрийский телеканал OE24 передаёт, что в общей сложности было около 50 выстрелов. Очевидцы говорят, что услышали звуки стрельбы после 22 часов по московскому времени.

Австрийское телевидение также сообщает, что преступники взяли в заложники посетителей одного из ресторанов. Официально эта информация пока не подтверждена. После появления таких сведений спецслужбы начали обследовать заведения в поисках террористов. Вооружённые полицейские прочёсывают улицы в центре города, проверяют автомобили.

В посольстве России агентству РИА «Новости» сказали, что выясняют, могли ли оказаться россияне в числе погибших или пострадавших.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 27 октября Поздравить…

5 303 6 5597 27.10
Блоги

Проект Обращения Координационного совета Движения «Демократическая Россия» 30 лет назад мы навязали выборы коммунистическому государству. Мы призываем политиков нового поколения объединить усилия и потребовать от власти проведения честных выборов…

5 210 6 11609 27.10
Новости

Жириновский отказался извиняться перед Кадыровым Лидер ЛДПР сказал, что Россия светская страна и он не собирается спрашивать разрешения, когда и что говорить…

5 78 6 36048
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Мнение в адрес французских властей я высказал как мусульманин, а не как политик За эту позицию, если надо, я готов оставить должность, пострадать или отдать жизнь! Но молча наблюдать, как безбожники глумятся над религией, я не смогу и не собираюсь!

5 239 6 25155 28.10
Блоги

Сергей Марков политолог

Франция может использовать опыт России Россия прошла путь за 20 лет от огромного терроризма к относительному спокойствию…

5 98 6 11009 30.10
Блоги

Хабиб Нурмагомедов опубликовал фото Эммануэля Макрона с отпечатком ботинка на лице Спортсмен написал, что французский лидер и его последователи под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства верующих мусульман…

5 187 6 21259 30.10
Блоги

+ Пресс-секретарь главы Чечни: «Свобода слова – это не вседозволенность» Пресс-секретарь главы Чечни: «Свобода слова – это не вседозволенность» Они говорят, это всего лишь юмор, сатира и нужно понимающе относиться к шуткам, давайте пошутите над отрезанной головой тогда сейчас…

5 90 6 11461 12:32
Блоги

+ В Барнауле будут судить граждан, которые демонстративно отказались надевать маски в трамвае В Барнауле будут судить граждан, которые демонстративно отказались надевать маски в трамвае Группа людей вошла в вагон и в ответ на требование кондуктора надеть маски категорически отказались. Вагоновожатый заблокировал двери и вызвал полицию, за что получил в свой адрес потоки оскорблений и угроз…

5 123 6 15970 28.10
8читать ;смотреть
Блоги

В Москве у посольства Франции протестующие сожгли фото Макрона Там проходит митинг мусульман, возмущённых публикацией карикатур на исламского пророка во Франции…

5 141 6 18754 30.10
Блоги

Джо Байден призывает руководство США остановить продвижение азербайджанских войск в Нагорный Карабах Он также призывает полностью обеспечить соблюдение Раздела 907 и прекратить поставки военной техники в Азербайджан…

5 72 6 10074 28.10
Блоги

Карина Орлова журналист

Четыре дня до выборов в США: страна готовится к насильственным протестам Самая очевидная угроза — это атака на избирательные участки, и к этому их тоже публично призвал Дональд Трамп, заявив, что его сторонники должны «пойти на избирательные участки и наблюдать очень внимательно» — за тем, чтобы у него, видимо, не украли голоса…

5 125 6 18143 30.10
Блоги

Алексей Филатов президент Союза «Офицеры Группы «Альфа»»

За «травкой» не заметили ядерные боеголовки? А мы таким образом получим недружелюбно настроенного к нам соседа с ядерными боеголовками, направленными на наши города. Пока это только перспектива, но она уже вовсю сквозит…

5 39 6 5862 27.10
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Прекрати, Макрон, пока еще не поздно Самое важное в жизни мусульманина — это религия. Никто не имеет права относиться к ней в насмешливой форме. Мусульмане этого не простят…

5 462 6 69051 27.10
Блоги

Геннадий Зюганов: Деструктивные заявления Жириновского заслуживают самого жесткого осуждения КПРФ и фракция нашей партии в Государственной Думе РФ всегда отстаивали принципы взаимоуважительного отношения к ценностям и святыням всех народов России…

5 137 6 21946 15:18
Блоги

Алексей Филатов президент Союза «Офицеры Группы «Альфа»»

«Оскорбляют» атеисты, убивают христиан. Так запланировано? Карикатуристы являются атеистами и не скрывают это. Они одинаково иронично относятся к представителям всех без исключения конфессий. Но атаки теперь идут на католиков и православных…

5 36 6 5938 12:14
Блоги

Сергей Митрохин Член Политкомитета ЯБЛОКА

+ Почему Россия — не Белоруссия? Почему Россия — не Белоруссия? В XXI веке судьбы восточных славян разошлись окончательно. Два народа отправились в Европу, а третий в Азию…

5 60 6 10363 29.10
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

фото: bloknot.ru Бизнесмен Владимир Маругов был убит в подмосковной Истре Владелец компании «Мясная империя» вместе со своей сожительницей был в бане, куда ворвались двое неизвестных…

5 76 6 35729
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Пора называть вещи своими именами: либо в стране есть медицина, либо люди на грудах мусора и тряпья лежат на лестницах, умирают, хрипят, а под этими лестницами лежат трупы. Третьего, к сожалению, не дано…

5 88 6 133384 28.10
#слушать 52:10 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

27 октября: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)

5 0 6 2524 27.10
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Не тяните кота за… Это не провал, это преступление, Вася Разнёс заразу по всей России однозначно ковидный турсезон и отсутствие должного контроля местных властей. Кремль и местные чиновники истерически боятся брать на себя ответственность. Это преступное поведение, но им наплевать…

5 101 6 161312 27.10
Блоги

+ Таксист высадил Алёну Водонаеву из машины за просьбу надеть маску Таксист высадил Алёну Водонаеву из машины за просьбу надеть маску «Вылезайте, ищите себе другое такси, хоть в маске, хоть в противогазе, хоть в чем», — сказал таксист…

5 254 6 130595 27.10
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8834419
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4689657

Сегодня в эфире