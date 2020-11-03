По предварительным данным, семь человек погибли в результате теракта в центре Вены

О том, что это была террористическая атака, объявил глава МВД Австрии. Он призвал людей оставаться дома. Сайт BFM.ru со ссылкой на местные СМИ сообщает, что произошла массированная атака сразу на несколько объектов: неизвестные напали на синагогу, рестораны и еврейский центр. Стрельба велась из автоматического оружия. Австрийское издание Kronen Zeitung пишет, что один из преступников покончил с собой, предположительно подорвав себя, остальные могут быть в бегах. Сколько именно человек участвовало в атаке, пока не известно. По данным австрийского агентства печати, один из нападавших задержан. Как минимум одного преступника зафиксировали камеры наблюдения – на этом человеке балаклава, в руках у него автомат.



Полиция сообщает, что есть раненые. Точные цифры пока не приводятся.

Австрийский телеканал OE24 передаёт, что в общей сложности было около 50 выстрелов. Очевидцы говорят, что услышали звуки стрельбы после 22 часов по московскому времени.

Австрийское телевидение также сообщает, что преступники взяли в заложники посетителей одного из ресторанов. Официально эта информация пока не подтверждена. После появления таких сведений спецслужбы начали обследовать заведения в поисках террористов. Вооружённые полицейские прочёсывают улицы в центре города, проверяют автомобили.

В посольстве России агентству РИА «Новости» сказали, что выясняют, могли ли оказаться россияне в числе погибших или пострадавших.