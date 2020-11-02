Московские власти рассматривают возможность сделают постоянной 50-процентную скидку на проезд в метро в утренние часы. Всё будет зависеть от результатов эксперимента, который сегодня начался на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях, — рассказал заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.

Скидка предоставляется только в рабочие дни. Эксперимент продлится до июля следующего года.