Сотни школьников собрали в «Артеке» несмотря на пандемию. В международном детском центре в Крыму прошёл финал конкурса «Большая перемена». Это проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Как отмечает телеканал «Дождь», детей собрали вместе в одном зале. Президент Владимир Путин общался с ними через интернет.