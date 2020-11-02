Австрийские СМИ сообщают о нападении на синагогу в центре Вены

Австрийская газета Kurier сообщает о нападении на синагогу в центре Вены, было слышно несколько выстрелов. По первым данным, серьезно ранен вооруженный полицейский, преступник скрылся, его разыскивают. На месте задействована большая группа правоохранителей, сообщает РИА «Новости».