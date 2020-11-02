В УЕФА не подтвердили и не опровергли данные о том, что чемпионат Европы может пройти в 2021 году только в России

В УЕФА не подтвердили и не опровергли данные о том, что чемпионат Европы по футболу может пройти следующим летом только в России. Первенство может состояться как в 12 европейских странах, то есть в изначально запланированном варианте, так и в меньшем количестве стран, в том числе в одной, — заявили в пресс-службе организации.

Ранее французская газета Le Parisien сообщила со ссылкой на источники, что с учётом ситуации с коронавирусом и с учётом том, что Россия недавно принимала чемпионат мира, страну могут сделать единственной хозяйкой Евро. Гендиректор оргкомитета российской части первенства Алексей Сорокин сказал агентству ТАСС, что ему об этом ничего не известно.