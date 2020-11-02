Российская валюта сегодня заметно дешевела по отношению к американской и европейской

В ходе торгов на московской бирже доллар приближался к 81 рублю. Евро, впервые с 2014 года, достигал 94 рублей. В Кремле заявили, что на макроуровне ситуация стабильная. В Центробанке отметили, что произошедшее ослабление рубля будет влиять на темп роста цены в ближайшие месяцы, но не создаст рисков для инфляции, передаёт агентство ТАСС.

Ослабление рубля напрямую связано со снижением цены на нефть и в ближайшее время ситуация не улучшится, — сказал «Эху» экономист Игорь Николаев. . «Ниже 37 долларов за баррель — это существенно ниже, чем было в октябре. И тенденция будет сохраняться, потому что сейчас идет вторая волна пандемии, экономики снова вводятся в локдауны. Это означает снижение спроса на нефть и нефтепродукты, что критично для рубля», — заключил экономист. Николаев добавил, что ослабление российской валюты, вероятно, будет продолжаться и в следующем году.