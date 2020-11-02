Путин обсудил урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта с Алиевым и Пашиняном

Президент России Владимир Путин обсудил урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Переговоры по телефону были 1 и 2 ноября. Подробности пока не приводятся.