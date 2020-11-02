В США владельцы магазинов, баров и салонов по всей стране заколачивают витрины, опасаясь беспорядков после дня выборов. Фанерой также уже забиты фасады многих гостиниц, банков и музеев. В Вашингтоне собираются установить дополнительную ограду по периметру Белого дома.

Выборы президента США пройдут завтра. Борьба развернётся между действующим главой государства Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом Джо Байденом. Опросы показывают преимущество Байдена, а Трамп говорит, что это просто неправильные опросы. Оба кандидата уже заявили об уверенности в своей победе.

Вне зависимости от результата, вряд ли изменится политика Белого дома в отношении Москвы, — такое мнение в эфире «Эха» высказал политолог Александр Кынев. Он считает, что смена власти в США может положительно повлиять на отношения с Европой.