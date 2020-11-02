Роспотребнадзор предлагает принять меры из-за завоза коронавируса из Турции

Глава ведомства Анна Попова сказала, что именно на это государство в нашей стране приходится 90% всех завозных случаев COVID-19.

Это не так, — говорят в свою очередь в Российском союзе туриндустрии. Среди отдохнувших в Турции российских туристов коронавирус обнаружен у менее чем одного процента, — сказала «Эху» пресс-секретарь союза Ирина Тюрина. В Российском Союзе туриндустрии говорят, что 90% Роспотребнадзор получил из-за своей системы сбора данных. Через Турцию россияне летают во многие страны и обратно, поскольку в Стамбуле удобные стыковки, а в анкете Роспотребнадзора указывается именно последняя страна вылета в Россию. Таким образом, почти весь въездной поток идет из Турции.