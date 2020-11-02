Чемпионат Европы по футболу, по данным французской газеты Le Parisien, может полностью пройти в России. Такой вариант сейчас рассматривают в УЕФА.

Россия сейчас является основным претендентом на то, чтобы следующим летом принять у себя все игры в рамках Чемпионата Европы по Футболу. Об этом сообщает французская газета Le Parisien со ссылкой на источники. Издание утверждает, что чиновники Союза европейских футбольных ассоциаций всерьёз рассматривают такой вариант, поскольку в России сравнительно недавно проходил Чемпионат Мира, а уровень заражений в стране несколько ниже, чем в Европе. По крайней мере, об этом говорилось в заявке на проведение турнира, который из Москвы подали минувшей весной.

Изначально Чемпионат Европы 2020-го года должен был проходить в разных городах по всей Европе. Помимо России, матчи были запланированы в Шотландии, Нидерландах, Португалии и еще 8-ми странах. В минувшем мае из-за коронавируса УЕФА решил отложить проведение игр на год. Тогда же президент Союза Александер Чеферин допускал, что количество городов, где будут проходить матчи, может изменится.

В пресс-службе УЕФА заявили, что Чемпионат Европы по футболу может пройти как в изначально запланированном варианте, так и в меньшем количестве стран, в том числе в одной.