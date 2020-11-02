Американская корпорация Apple анонсировала третью презентацию с начала осени. Она начнётся 10 ноября в 8 вечера по московскому времени. Официально содержание презентации не раскрываются. Как выразились в Apple, будет показано «ещё кое-что». По неофициальным данным, компания может показать новые макбуки – ноутбуки на процессорах собственной разработки. До сих пор компания использовала процессоры сторонних производителей, отмечает сайт «Медуза».