Действующий президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что выиграет завтрашние выборы главы государства. На предвыборном митинге в штате Северная Каролина он сказал, что СМИ необъективно освещают его деятельность и публикуют недостоверные опросы, согласно которым лидирует демократ Джо Байден. Ранее Байден также заявил, что уверен в своей победе на выборах.