Эдвард Сноуден намерен получить российское гражданство. Об этом бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США написал в своем твиттере.

Эдвард Сноуден и его жена планируют подать заявление на получение двойного российского-американского гражданства. В сентябре прошлого года Сноуден сообщил, что еще в 2017 году в одном из российских загсов он зарегистрировал брак с Линдси Миллс, с которой на тот момент был знаком более десяти лет. Адвокат Сноудена Анатолий Кучерена рассказал, что в конце декабря у американцев должен родиться ребенок. Как написал сам Сноуден в своем твиттере: «После многих лет разлуки с родителями мы с женой не желаем расставаться с нашим сыном. Вот почему в эпоху пандемий и закрытых границ мы подаем заявление на получение гражданства».

При этом Эдвард Сноуден отметил, что он и его жена «остаются американцами» и будут воспитывать сына «со всеми американскими ценностями, включая свободу высказывать свое мнение».

В конце октября стало известно, что Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России. Ранее президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий получить российское гражданство без отказа от иностранного.

Эдвард Сноуден уехал из США и получил убежище в России в 2013 году. Это произошло после того, как он передал журналистам секретную информацию о слежке американских спецслужб за гражданами.