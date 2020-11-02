Россия может стать единственной хозяйкой чемпионата Европы по футболу в следующем году. Об этом со ссылкой на французскую газету Le Parisien пишет агентство ТАСС. Источники называют нашу страну основным претендентом с учётом ситуации с коронавирусом и с учётом того, что Россия недавно проводила чемпионат мира.

Изначально Евро собирались провести в 12 европейских городах, в том числе в Санкт-Петербурге.

Тем временем губернатор Петербурга пригрозил горожанам введением жёстких мер из-за ситуации с коронавирусом. По словам Александра Беглова, город перешёл отметку в 900 заболевших в сутки и «это критически много». Глава города готов ввести новые ограничения, если местные жители не будут соблюдать действующие требования.