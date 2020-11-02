Джонни Депп проиграл иск к The Sun из-за статьи с обвинениями в домашнем насилии

Знаменитый американский актёр Джонни Депп проиграл иск к британскому таблоиду The Sun из-за статьи с обвинениями в домашнем насилии. В публикации двухлетней давности утверждалось, что звезда Голливуда избивал актрису Эмбер Хёрд, когда пара была в браке. Депп не смог доказать обратное. Сейчас актёр также судится с Эмбер Хёрд в США из-за статьи в газете The Washington Post, где его экс-супруга рассказала о жестоком отношении бывшего мужа.