Суд в США приговорил россиянина Александра Бровко к 8 годам тюрьмы по обвинению в кибермошенничестве

Суд в США приговорил россиянина Александра Бровко к восьми годам тюрьмы по обвинению в кибермошенничестве. Об этом со ссылкой на американское министерство юстиции сообщает агентство ТАСС. В ведомстве говорят, что россиянин был участником сложной схемы, суть которой в краже и торговле персональными личными и финансовыми данными. Ущерб оценили в 100 миллионов долларов.