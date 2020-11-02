Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 90% всех завозных случаев коронавируса в России — из Турции

Руководитель ведомства предложила принять меры.

Между тем в Российском Союзе туриндустрии категорически не согласились с этими сведениями. Как сказала «Эху» пресс-секретарь организации Ирина Тюрина, среди отдохнувших в Турции россиян, коронавирус обнаружен у менее чем одного процента. «Сейчас весь поток в Россию идет из Турции, потому что это самое массовое направление выезда россиян, которые соответственно возвращаются с отдыха; и очень большое количество людей улетают и прилетают в Россию через Стамбул, потому что там удобные стыковки», — рассказала Тюрина. Она отметила, что в статистике Роспотребнадзора указан именно Стамбул, даже если люди летят из другой страны, откуда нет прямых рейсов в Россию, поэтому данная статистика неудивительна. Вместе с тем Тюрина обратила внимание, что с 1 августа, когда открылись границы, из Турции в Россию вернулось 1,5 млн человек. «Если 90% из 10 тысяч будет 9 тысяч, это составляет всего 0,66% от общего количества», — уточнила она. Тюрина добавила, что жертвами коронавирусной инфекции в Турции за 3 месяца стали 11 граждан РФ. «Но, например, в Москве только за сутки умирает более 50 человек. Поэтому все эти цифры не должны стать поводом для сокращения авиарейсов — таким поводом может быть только спрос», — заключила пресс-секретарь РСТ.