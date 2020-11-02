Бывший футболист «Спартака» стал главным тренером «Арсенала». Тульская команда на своём сайте сайте объявил о назначении наставником Дмитрия Парфенова. 46-летний специалист сменил Сергея Подпалого. Срок контракта с Парфеновым не разглашается.