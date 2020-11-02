Роспотребнадзор отобрал пробы воздуха возле жилых домов на юге Москвы после пожара на складе газовых баллонов. Об этом сообщает агентство «Интерфакс». В Южном Чертаново сегодня сгорел ангар, где хранилось около 650 баллонов. Причины пока не известны. Прокуратура начала проверку.