Ряд российских производителей медицинских масок вынужденно остановил их выпуск из-за низкого спроса и не сможет возобновить его без господдержки, констатируют в Минпромторге. Материалы ведомства к проекту постановления кабинета министров цитирует агентство ТАСС. В Министерстве предлагают запретить госзакупки импортных масок, сделав исключение для стран Евразийского экономического союза.