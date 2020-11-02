Крупные ресторанные сети Москвы присоединятся к системе электронной регистрации посетителей

Когда она там заработает — неизвестно.

Сканировать так называемый QR-код или отправлять СМС с номером заведения москвичам и гостям столицы теперь придётся не только в ночных клубах и барах, но и при входе в сетевые кофейни и рестораны. Глава Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров сказал ТАСС, что к этой системе решили присоединиться «Шоколадница», «Чайхона номер 1» и «Теремок». Он отметил, что это было их добровольное решение.

Эту информацию агентству уже подтвердили в «Шоколаднице», отметив, что точных сроков распространения этой технологии на все заведения сети пока нет. В свою очередь глава ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров написал в «Твиттере», что процедуру регистрации введут «в ближайшее время». Он подчеркнул, что посетители будут проходить её строго в добровольном порядке.

Ранее сегодня о присоединении к этой системе объявила и сеть «Макдональдс». Там сказали, что регистрацию посетителей будут поэтапно вводить во все 189 ресторанов в городе, в том числе в те, которые расположены на территории торговых центров.

Своего рода исключением стала сеть KFC, там сказали, что готовы развернуть систему регистрации в своих ресторанах, но тогда, когда чиновники этого потребуют.

Система регистрации посетителей ночных клубов и баров действует в Москве уже две недели. Она нужна для того, чтобы оповестить всех клиентов этого заведения, если они были там в то же время, что и люди, у которых выявили коронавирусную инфекцию.