Губернатор Петербурга допустил введение в городе жёстких ограничений. По словам Александра Беглова, северная столица перешла отметку в 900 заболевших в сутки. Как выразился губернатор «это критически много». Глава города готов ввести жёсткие меры, если местные жители не будут соблюдать действующие требования.