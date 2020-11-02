Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ о выплатах за ходьбу больше 10 тысяч шагов в день

Об этом сообщает телеканал «Дождь». Мера направлена на популяризацию здорового образа жизни и развитие массового спорта. Совершеннолетние граждане Узбекистана, проходящие больше 10 тысяч шагов в день, будут получать около 30 центов). Раз в месяц правительство будет присуждать около 30 долларов самому активному жителю района или города и около 50 долларов, самому активному человеку в регионе, почти 100 получит самый а активному в стране. Чтобы претендовать на выплаты, нужно будет фиксировать свои результаты на портале «Здоровый образ жизни»,