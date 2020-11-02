Уполномоченный по правам ребёнка Волгоградской области проверит информацию об изгнании бесов из ребёнка

Ранее в интернете появились видео, как семья издевается над десятилетним мальчиком.

Детский омбудсмен Нина Болдырева объявила, что уже в курсе ситуации с так называемым изгнанием бесов из ребёнка в своём регионе. В эфире радио «Говорит Москва» она сказала, что ждёт информации по этому поводу в ближайшее время.

Это заявление связано с видеозаписью, которая появилась в социальных сетях на прошлой неделе. На ней заметно, как взрослые силой удерживают ребёнка и рассуждают о том, каким образом из него следует изгонять нечистую силу.

На первом отрезке видео, лысый мужчина придавил мальчика к дивану, сев ему на спину. Ребёнок почти всё это время громко кричит. За кадром — женские голоса. Говорят, что необходимо нарисовать на лбу у сына кресты и обмазать его чесноком. Также они утверждают, что в этой ситуации точно нужно «кого-то вызывать» и везти сына в монастырь.

На втором отрезке ребёнка похожим образом удерживает уже женщина. Происходит это в другой комнате. Человек с камерой показывает мальчику икону, а тот от неё отворачивается. Происходящее автор видео называет доказательством присутствия в ребёнке нечистой силы.

Ранее газета «Комсомольская правда» писала, что видео сняла семья из села Гусевки в Волгоградской области. По данным издания, в школе, где учится этот ребёнок, на него не жалуются. Также проблем с ребёнком не заметили и в монастыре, куда родители уже водили сына.