Министерство просвещения оценивает как управляемую ситуацию с коронавирусом в российских школах. С соответствующим заявлением, как сообщает агентство ТАСС, выступил руководитель ведомства Сергей Кравцов. Он привёл данные, согласно которым в регионах на карантин закрыта одна десятая процента общеобразовательных учреждений.