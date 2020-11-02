Членов Совета Федерации попросили проходить дезинфекцию перед началом заседаний. В здании Верхней палаты установили необходимые для этой процедуры кабины, сообщает со ссылкой на сенаторов сообщает РБК. Собеседники агентства также говорят, что членов Совета Федерации пускают на заседания только с отрицательным тестом на коронавирус.