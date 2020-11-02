В Московской области задержали одного из подозреваемых в убийстве бизнесмена Владимира Маругова

Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на Следственный комитет. Имя задержанного не называется. Известно, что на предпринимателя напали двое, после совершения убийства они скрылись на машине. Автомобиль нашли в одном из посёлков.

По версии следствия, нападавшие проникли в дом владельца нескольких колбасных заводов Маругова в Истре, где он находился с женой, связали хозяев и потребовали деньги. Женщине удалось сбежать и вызывать полицию. Полицейские нашли Маругова застреленным из арбалета.