Пожар на складе с газовыми баллонами на юге Москвы потушен

Первые сообщение о возгорании на Варшавском шоссе стали поступать в районе 2 часа дня. На видео, которые выкладывали в интернет местные жители, черный столб дыма и яркое пламя видно на довольно большом расстоянии. Один из снимавших происходящее, говорит, что находится на расстоянии 3 километров.

По сообщениям МЧС, в районе сразу были перекрыты дороги, спустя несколько минут прогремело два взрыва. Взрыв был такой силы, что полностью разрушил одноэтажное здание. По предварительным данным в ангаре хранились баллоны с газом, общая емкость которых составила около 600 кубических метров. При этом в МЧС сообщают, что эвакуировать жильцов соседних домов не потребовалось. Женщина, которая в момент возгорания находилась рядом, рассказала телеканалу 360, что пожарные приехали на место очень быстро. Общая площадь пожара, по сообщениям профильного ведомства, составила около 300 квадратных метров.

Столичная прокуратура начала проверку по факту инцидента.