В Роспотребнадзоре утверждают, что большинство заразившихся коронавирсом за рубежом россиян вернулись из Турции

В Роспотребнадзоре утверждают, что подавляющее большинство заразившихся коронавирсом за рубежом россиян вернулись после отдыха в Турции. Ведомство предлагает это обсудить и принять меры.

В общем мониторинге вернувшихся из-за границы российских граждан 90% выявленных случаев инфицирования зафиксирован у прилетевших из Турции. Они сдали свыше 10 тысяч положительных тестов, сообщила на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом глава Роспотребнадзора Анна Попова. Всего, по ее словам, после открытия границы с Турцией 1 августа оттуда вернулось почти 1,5 миллиона человек.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, комментируя это заявление, сказала «Интерфаксу», что коронавирусом в Турции с момента возобновления авиасообщения заразились менее 1% отдохнувших там российских туристов. По данным посольства России в Анкаре, за весь курортный сезон в этой стране зафиксировано 11 летальных случаев среди россиян. Например, в Москве, по официальной статистике, только за последние сутки умерло 53 человека, сказала Тюрина. Она отметила, что Турция – сейчас единственное массовое направление зарубежного отдыха среди всех, с кем Россия возобновила авиасообщение. В другие открытые страны число рейсов ограничено, поток мизерный в сравнении с турецким. Кроме того, через Турцию россияне летают во многие другие страны, так как в Стамбуле удобные стыковки, а в анкете Роспотребнадзора указывается именно последняя страна вылета в Россию. Таким образом получается, что фактически весь въездной поток в Россию идет из Турции. Этим, по мнению Тюриной, и объясняется приведенная статистика. Она добавила, что общих данных о выездах россиян за третий квартал пока нет, но, скорее всего, на Турцию в июле-сентябре приходилось более 90% зарубежных поездок. Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии считает, что возможное ограничение чартерных рейсов в Турцию может оказаться серьезным ударом по российскому турбизнесу.

Источник «Интерфакса» в одном из турецких перевозчиков сообщил, что Россия и Турция уже изучают вопрос о снижении частоты пассажирских авиарейсов между двумя странами.