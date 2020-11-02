В Волгограде из-за ссоры в родительском чате избили мужчину прямо в центральном отделении Сбербанка города

Сегодня стало известно, что пострадавший скончался в реанимации. Врачи больше недели боролись за его жизнь.

Сегодня десятки волгоградцев пришли к центральному офису Сбербанка с цветами, свечами и фотографиями убитого Романа Гребенюка. Среди тех, кто пришел, не только родные и коллеги Романа, но и просто волгоградцы, которых не оставил равнодушными конфликт, вышедший за пределы школьного чата. Причиной недопонимания между риелтером Романом и одной из родительниц стало задание учителя русского языка. После эмоционального обсуждения в чате, женщина из-за фразы «ты сопли жуешь» пригрозила волгоградцу сведением счетов.

Вечером 23 октября конфликт закончился трагически. Пришедший «защищать честь сестры» Арсен Мелконян – ранее судимый за мошенничество – устроил кровавую расправу в отделении банка. Он нанес несколько ударов Роману Гребенюку по голове – предположительно кастетом. Судя по видеозаписям, Мелконян не пытался говорить с Гребенюком, а бил без предупреждения.

Нападавшего задержали в тот же день, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Однако родственники скончавшегося считают, что ответственность за случившееся должен понести не только он один – ведь спровоцировала физическую расправу та самая родительница из школьного чата.



Трагедия активно обсуждается в социальных сетях. Некоторые пользователи высказали мнение, что армянская община обязана помочь семье погибшего. У волгоградца осталась 12-летняя дочь.