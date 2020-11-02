В Кремле говорят о недопустимости угроз в адрес иностранцев в России

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, для Москвы крайне важно обеспечить безопасность граждан других государств. Таким образом он прокомментировал заявление муфтия Чечни. Салах-хаджи Межиев заявил, что французам, которые поддерживают своего президента, придется отвечать за его словам. Позже Верховный муфтий России назвал враждую из-за карикатур на пророка Мухаммеда противоестественной для мусульман. Скорее всего, он сделал это по просьбе Кремля, — считает политолог Аббас Галлямов.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал президента Франции «террористом», его пресс-секретарь Ильман Вахидов считает, что ни о какой перепалке между властями республики и Кремлем говорить нельзя. При этом в интервью телеканалу «Грозный» он сказал, что Кадыров как защитник мусульман был обязан выступить с разъяснением своей позиции.

Многие мусульмане во Франции находятся сейчас в растерянности, — признала в эфире «Эха» юрист Елена Титова.