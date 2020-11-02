Москва, как утверждают в МИДе, готова работать с любым избранным президентом Молдавии

Замглавы ведомства Андрей Руденко заявил агентству РИА «Новости», что анализировать итоги прошедших накануне выборов в этой стране преждевременно, нужно дождаться итогов второго тура. Пока лидирует бывший премьер Молдавии Майя Санду – она набрала более 36% голосов. Санду поблагодарила тех, кто работал на избирательных участках.

Действующий президент Молдавии Игорь Додон набрал чуть менее 33% голосов избирателей. Он также обратился со словами благодарности к своим сторонникам.

Всего на пост президента претендовали восемь кандидатов. Второй тур выборов состоится 15 ноября.