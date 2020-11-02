Кандидаты в президенты США накануне выборов проводят последние встречи с избирателями

Опросы общественного мнения показывают, что большинство американцев намерены отдать предпочтение Джо Байдену, а не Дональду Трампу.

Президент США намерен сегодня посетить четыре штата и провести пять предвыборных митингов. Дональд Трамп будет агитировать за свою кандидатуру на выборах в Северной Каролине, Пенсильвании, Висконсине и Мичигане — в последнем он проведет два митинга в двух разных городах. Во всех этих штатах, которые являются так называемыми неопределившимися, которые в 2012 году голосовали за Обаму, а в 2016-м принесли победу Трампу, президент США отстает от Джо Байдена, бывшего вице-президента США и кандидата от Демпартии. По данным последних опросов от 1 ноября в Пенсильвании у Байдена +4.3 п.п., в Мичигане +6.1 п.п., в Висконсине +6,6, в Северной Каролине +0.3 п.п. Переболевший коронавирусом Трамп сделал ставку на большие и частые предвыборные митинги, где почти никто из его сторонников не носит маски и не соблюдает социальную дистанцию — 30 октября в США было зарегистрировано свыше 90 тысяч новых заражений коронавирусом. Джо Байден тоже последние три дня проводит предвыборные митинги, в субботу он агитировал вместе с 44-м президентом США Бараком Обамой в Мичигане, а сегодня посетит Пенсильванию. Несмотря на то, что 3 ноября состоятся президентские выборы, Дональд Трамп не исключил, что и в день выборов может провести предвыборный митинг.

Наблюдатели в США опасаются, что существующая уже два столетия система президентских выборов может повлиять на их итоги. Голосование жителей США 3 ноября будет не за Трампа или Байдена, а за выборщиков, — отмечает обозреватель Би-би-си. – Традиционно, за кандидатов в президенты голосует именно эта группа людей, задача которых выбрать президента. Система появилась 200 лет назад, когда отцы основатели американской демократии опасались, что в результате прямых выборов президентом может стать неподходящий кандидат. Число выборщиков в каждом штате пропорционально количеству жителей. Для победы кандидату потребуется 270 голосов из 538. Обычно победитель, вне зависимости от того, победил он с перевесом в 1 процент или в 49, получает и поддержку всех выборщиков. Поэтому собравший большинство в целом по стране может не стать президентом. Двое из пяти последних выборов выиграл кандидат, получивший меньшее количество голосов жителей США. До 2000 года такого не случалось более века, напоминает сайт Би-би-си.



Политтехнологи всегда фокусируются на борьбе за «колеблющиеся штаты», уделяя меньше внимания тем территориям, что традиционно голосуют за определенного кандидата. В 2016-м основная борьба шла за голоса шести штатов. Систему выборщиков, играющих решающую роль в исходе президентских выборов, неоднократно пытались изменить. Однако ее защитники по-прежнему считают ее наиболее адекватной такой большой стране как США. Кроме этого, говорится далее в публикации, последние опросы показывают, что сейчас может повториться ситуация 2016 года, когда Трампа в итоге избрали «стеснительные избиратели», в последний момент массово пришедшие на участки.

Обозреватель The New York Times, в свою очередь, с тревогой ожидает, что Дональд Трамп, за которым стоят военные, департамент юстиции и спецслужбы, опасаясь возможных преследований за финансовые махинации, попросту не отдаст власть сопернику в случае его победы.

Газета сообщает, что полиция Соединенных штатов готовится противостоять «бедламу» и массовым беспорядкам, которые в ближайшие дни могут охватить страну.