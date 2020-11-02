На бирже в Москве сегодня заметно подешевела российская валюта

Курс евро поднялся выше 94 рублей. Это максимальный показатель с декабря 2014 года. Курс доллара дошел практически до 81 рубля.

Падение рубля продолжится вплоть до 2021 года. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» экономист Игорь Николаев. «Надо ждать дальнейшего ослабления рубля. До конца года мы его точно будем видеть, и в следующем году оно тоже продолжится с большой вероятностью», — заявил эксперт. Как уточнил Николаев, главным фактором этого является падение цен на нефть. «Ниже 37 долларов за баррель — это существенно ниже, чем было в октябре. И тенденция будет сохраняться, потому что сейчас идет вторая волна пандемии, экономики снова вводятся в локдауны. Это означает снижение спроса на нефть и нефтепродукты, что критично для рубля», — заключил экономист.

Отметим, что цены на нефть в настоящее время отыграли часть потерь, но продолжают находиться вблизи минимального уровня за более чем четыре месяца. Доллар и евро на бирже в Москве немного снизились в цене, но незначительно. Россияне не должны волноваться по этому поводу, — уверен пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Обвал рубля на 30% приведет к росту цен на импортные товары. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» бывший министр экономики России Андрей Нечаев. Таким образом он прокомментировал слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что обвал рубля не должен повлиять на стабильность российской экономики, а россияне не должны волноваться по этому поводу. «С тем, что он заявил, мягко говоря, трудно согласиться. Дело в том, что удешевление рубля автоматически приведет к росту цен на импортные товары. А, несмотря на все разговоры об импортозамещении и антисанкции, доля импорта в потребительской корзине россиян остается очень высокой», — сказал Нечаев. Более того, по словам эксперта, «из-за того, что в последние годы был взят курс на огосударствление экономики и подавление конкуренции, инфляционный эффект девальвации оказывается более высоким, чем можно было бы ожидать, исходя из масштабов самой девальвации». Как отметил Нечаев, «из-за отсутствия достаточной конкуренции отечественные производители не столько занимают нишу импортных товаров, сколько просто повышают свои цены вслед за ценами импорта». «Поэтому, с точки зрения инфляции, кармана и уровня жизни населения, девальвация рубля имеет очень негативное значение, кроме той узкой группы граждан, которая имеет доходы в валюте», — заключил эксперт.

Обновление исторического минимума курса рубля по отношению к доллару и евро не вызвала особого интереса у собеседников корреспондента «Эха Москвы». Как правило, они воспринимали это как привычное явление последних лет. Были на это и экономические причины. В марте этого года, когда рубль также сильно подешевел по отношению к доллару и евро, динамикой его курса интересовались лишь около трети россиян, следовало из опроса сервиса по поиску работы Superjob. При этом в декабре 2014 года таковых было 54%.