В Москве установили камеры, способные фиксировать езду с непристегнутым ремнем и использование телефона за рулем

В Москве установили дорожные камеры, способные фиксировать водителей, которые едут с непристёгнутым ремнём или используют телефон за рулём. Как говорят в департаменте транспорта столицы, камеры новые комплексы установили ещё в феврале, но во время их тестирования штрафы не выписывали. В ведомстве напомнили, что за непристёгнутый ремень грозит штраф 1000 рублей, за телефон в руках во время движения – полторы тысячи.
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